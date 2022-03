Vad som egentligen hänt är Östersundshem hittills tystlåtna om men säger i ett pressmeddelande att händelsen har polisanmälts.

Samma information

För att berätta vad de vet och svara på frågor kommer bolaget under fredagen att hålla en pressträff.

– Vi ser allvarligt på vad som hänt och vill nå ut med samma information till all media samtidigt så just nu planerar vi en pressträff under fredagen, säger Östersundshems styrelseordförande Mattias Lööv.