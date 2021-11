Färre organdonatorer på Östersunds sjukhus under pandemin – anställda hann inte med

På intensivvårdsavdelningen på Östersunds sjukhus har man till uppgift att identifiera patienter som kan donera organ efter döden. Under pandemin har pressad personal och svårigheter att kommunicera med anhöriga lett till betydligt färre donatorer.

– De har inte kunnat vara med här inne på avdelningen utan det har blivit många telefonsamtal istället, säger Caroline Starlander. Och vi har inte kunnat avsätta en personal för att ha kontakt med anhöriga.

Färre organ från avlidna

850 personer i landet väntar på ett organ, men det har blivit färre organdonatorer i hela landet under pandemin. På sjukhuset i Östersund har de tidigare två till fem donatorerna per år blivit en under pandemin.

– Det är bedrövligt med tanke på att varje donator kan ge ett helt nytt liv till sju personer, säger läkaren Caroline Starlander.

Hann inte med Donationsveckan

Pandemin har även påverkat arbetet under den årliga Donationsveckan.

– Den mäktade vi inte med. Tidigare år har vi informerat om vikten av att registrera sig i sjukhusentrén och på stan.

Hör överläkaren Caroline Starlander om hur pandemin påverkade organdonationerna i klippet