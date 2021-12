Fler ringer SOS i Jämtland – en tredjedel är felsamtal

Under sommaren brukar det totala antalet samtal till SOS Alarm öka tillfälligt för att sedan gå minska under hösten. I år har sommarbelastningen hållit i sig under hösten och under december har ökat ytterligare 16 procent.

– Det finns säker flera anledningar, pandemin är ju en. Sedan har färre semester utomlands så vi är fler personer i Sverige också, säger Martin von Essen, platschef på SOS Alarm i Jämtland.

Av alla samtal som kommer till SOS bör egentligen en tredjedel har gått till en annan myndighet. En vanlig felringning kan röra oro kring symtom för Covid-19, där inringaren egentligen borde ha ringt Vårdguiden på 1177.

– Det är läge att ringa 112 när man har ett ambulasbehov, eller behov av räddningstjänsten, eller ett akut behov av polisen och det är ett pågående brott. Sedan tillhandahåller vi också jourhavande präst, säger Martin von Essen.