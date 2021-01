Flera av länets högstadieskolor inför undervisning på distans

Under dagen har och ska flera av länets kommuner ta beslut om hur de ska göra. Så här ser läget ut just nu.

Bergs kommun börjar med fjärrundervisning

Under fredagsmorgonen har Bergs kommun fattat beslut om att införa fjärrundervisning från och med på måndag.

Där har man bestämt att bedriva fjärrundervisning för två årskurser medan en årskurs får undervisning på plats. Årskurserna rullar sedan så att de i en vecka får undervisning på plats.

Årskurs 7 och 8 börjar med fjärrundervisning från och med på måndag.

– Då blir vi färre elever på skolan och färre elever på skolskjutsarna, säger barn och utbildningschef Anneli Olofsson.

Beslutet gäller initialt i två veckor, senare kommer man ta beslut om fjärrundervisningen ska förlängas.

Två skolor i Strömsund kör på distans

I Strömsund kommer man ha undervisning helt på distans på Centralskolan i Hoting samt på Fjällsjöskolan i Backe. Sammanlagt handlar det om att 100 elever som berörs.

Beslutet gäller initialt två veckor, sedan kommer man fatta nytt beslut inför vecka 4. Alla elever kommer erbjudas lunch.

Ragunda kommun

Anders-Olovsskolan i Hammarstrand, Ragunda kommun, delar upp distansundervisningen. Årskurs 6 och 7 får distansundervisning två dagar, men byter sen med årskurs 8 och 9, som får distansundervisning de andra två dagarna.

I Stugun kommer hela högstadiet på Hansåkerskolan få undervisning på distans.

Beslutet gäller en vecka till att börja med.

Även Härjedalen börjar med distans

I Härjedalens kommun finns tre högstadieskolor, Sveg, Hede och Funäsdalen. Terminen börjar på måndag.

– I Sveg och Funäsdalen kommer en klass att vara hemma varje dag under första veckan. Hur det blir i Hede är ännu inte bestämt. Beslutet att Sveg skulle ha en klass hemma per dag under första veckan efter lullovet togs redan före jul, säger Tina Svensson Hammargård skolchef i Härjedalen.

På Södra skolan i Sveg införs distansundervisning för högstadiet. Foto: Bengterik Busk/SVT

Bräcke kommun har undervisning på plats

Bräcke kommun kommer bedriva undervisning på plats, men de bevakar läget och är beredda att ompröva beslutet om läget förändras.

– Vad vi känner till har vi låg sjukfrånvaro och smitta i verksamheten, så det finns inget motiv att köra på distans, säger Anna Jensén Salomonsson, skolchef i Bräcke kommun.

Inga besked från Åre, Krokom och Östersund

Under förmiddagen sitter Åre kommun i möte om hur man ska göra, beslut väntas komma under eftermiddagen.

Även i Krokoms kommun sitter man i möten under förmiddagen för att bestämma hur man ska göra.

I Östersunds kommun är det upp till varje rektor att göra en bedömning, det är sedan upp barn- och utbildningsnämndens ordförande att ta beslut.

Så här sa utbildningsminister Anna Ekström (S) under torsdagen presskonferens: