Följ med in på drop in-vigsel i Östersund

Ett av de par som tog chansen till en drop in-vigsel på nationaldagen i Östersund var Therese Dahlgren och Joackim Ekroth. Följ med dem in i kyrkan under deras ceremoni – och hör varför de valde just en drop in-vigsel – i videon ovan.

Få gäster närvarande, några psalmer, äktenskapslöften och en välsignelse över kärleken. Så kan ceremonin sammanfattas som tar drygt 20 minuter. Det har blivit en tradition med drop in-vigslar på Jamtli på nationaldagen, men i år ställdes arrangemanget in. Istället erbjöds giftassugna par att viga sig i Gamla kyrkan i Östersund. SVT fick vara med när ett av paren vigde sig på nationaldagen. Dela på Facebook Dela på Twitter

