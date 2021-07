Förslag om tio miljoner till upprustning av vägar i Jämtland och Härjedalen får kritik

Regeringen har nu tagit fram ett förslag till länsplaner för regional infrastruktur. Där redovisas preliminärfördelning till den regionala planen för Jämtlands län för åren 2022-2033. Den preliminära fördelningen innebär att Jämtland under de första fyra åren ska tilldelas mellan 10-13 miljoner kronor per år och det är pengar som ska nyttjas för utveckling av länsvägnätet.

”Riktigt arg”

Sett till tilldelning av medel får Jämtland Härjedalen näst lägsta budgeten av alla län och det här är bland annat Elise Ryder Wikén (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden, väldigt kritisk över.

– Tio miljoner per år är alldeles för lite, det räcker ungefär till en kilometer gång och cykelväg. Om jag var arg innan så blev jag riktigt arg. Jag tycker inte det här är rimligt någonstans och vi skulle gärna vilja ha en förklaring både från Trafikverket och från regeringen om hur man tänker. Hundra miljoner skulle vara en rimlig summa för Jämtland Härjedalen om vi ska kunna förbättra våra vägar, säger hon.

Regionala transportplanen kommer att skickas på remiss under hösten 2021 och beslutas av Regionfullmäktige under hösten 2022. Fördelningen ska under våren/försommaren 2022 fastställas av regeringen.

