Förvaltningschefen: ”Jag är ledsen för de som bor på Björckbackas vägnar”

Som om inte detta vore nog kommer företaget även krävas på en sanktionsavgift på drygt två miljoner.

Det var i höstas det briserade. Det kom larm från både anhöriga och anställda att något inte stod rätt till på äldreboendet Björkbacka. Listan var lång. Bland annat försvann en dement man två gånger från boendet, det var bensår som inte sköttes om, en boende som ramlat fick ligga kvar och vänta i timmar innan personal ingrep, trasiga larm och för få anställda.

”Trodde att det skulle bli bättre”

Lars Liljedahl, förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen, är minst sagt berörd när SVT Nyheter Jämtland träffar honom på torsdags eftermiddagen.

– Jag är ledsen för de som bor på Björkbackas vägnar, och så är jag för egen del besviken. Vi trodde faktiskt att det skulle bli bättre i höstas, för det kändes som att de på Förenade Care tog det på största allvar, men så blev det inte, säger han och fortsätter:

– Jag ska inte säga att de inte gjort någonting, men det syns inte i kvalitén mot de den är till för.

Bristande kommunikation

Två av de punkter som förvaltningen vill att Förenade Care tar itu med direkt är läkemedelshanteringen och den bristande kommunikationen mellan undersköterskor och sjuksköterskor.

Under onsdagen lämnade Förenade Care in en åtgärdsplan till förvaltningen och man har under februari månad på sig att kontrollera att bristerna rättas omgående.

– Händer inget inom de närmaste dagarna kommer vi häva avtalet, säger Lars Liljedahl.