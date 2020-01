Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand är glad åt den nya prognosen, men säger att beslutade besparingar måste genomföras. Foto: Maria Harning, SVT

Från minus till plus – Region Jämtland Härjedalen gör ny budget

Region Jämtland Härjedalens ekonomi ser ut att gå nästan 100 miljoner kronor plus under 2020, istället för det stora underskott som tidigare budgeterats. Regionrådet Eva Hellstrand (C) berättar i klippet vad som har hänt.

