Hemlig telefonavlyssning presenterades i rätten

Under den pågående rättegången mot ÖFK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg och hans två medåtalade har åklagare Niklas Jeppson hittills presenterat en omfattande bevisning i form av fakturor, sms och mail.

Men under fredagen var det dags för rättens ledamöter att få höra de misstänktas samtal med varandra. Efter att de tre suttit häktade släpps de på fri fot, men deras telefoner avlyssnas. Deras samtal spelas in under tio dagar.

Vill se gemensam linje

Av samtalen framgår att Kindberg vill att de tillsammans med advokaterna ska gå fram med en gemensam utsaga antingen under pågående förundersökning eller att de direkt efteråt ska komma fram till något gemensamt. Syftet är att åklagaren ska förstå att det inte är lönt att väcka åtal.

– Viktigaste signalen från dig är att entreprenaderna är utförda både hos Peab och Fältjägaren, säger Daniel Kindberg till Sollefteåföretagaren.

I samma samtal säger Kindberg att det är viktigt att Peabmannen säger samma sak.

Advokaten protesterar

När det andra samtalet spelas upp får rätten höra Daniel Kindberg säga något om att ”det där har de ingen aning om, det är bara nys” och ”jag har en jävligt bra advokat”.

Det får hans försvarare, advokat Olof Kullinger, att avbryta uppspelningen för att fråga om åklagaren försöker föra in uppgifter från advokat/klient-samtal i bevisningen.

– Nej, svarar åklagaren kort varpå uppspelningarna fortsätter.

”Generalfel”

I ett annat samtal hör rätten Daniel Kindberg prata med Sollefteåföretagaren om vad som nu börjat hända i Östersundshem, att de kopplat in en revisionsfirma, vilket han betecknar som ”ett generalfel” och han konstaterar också att ingen chef ännu har hörts angående brottsmisstankarna.

”Det här kommer aldrig att hålla” säger Daniel Kindberg i en ton som kan uppfattas som att han vill lugna Sollefteåföretagaren.

Vill stötta ”Peabmannen”

Kontakterna mellan de tre åtalade är täta. Vid ett tillfälle pratas det om Peabmannen som sitter i förhör. ”Det är grymt avgörande vad han säger”, säger Kindberg i ett samtal. I ett annat samtal säger Kindberg att det är viktigt att ”du och X stöttar honom (Peabmannen) till 110 procent.”

I ett senare samtal visar det sig finnas en rädsla från Kindbergs sida att Peabmannen ska falla igenom, som det sägs.

Kommunalrådet spelas in

28 maj 2018 ringer Daniel Kindberg till dåvarande kommunalrådet i Östersund, AnnSofie Andersson (S), för att berätta om vad som händer. Rätten får höra en del av samtalet. Daniel Kindberg berättar att en nära medarbetare varit på förhör hos revisionsfirman som anlitats av Östersundshem.

– De kan ju ingenting, säger Kindberg och fortsätter: – Entreprenaderna är gjorda.

– Ja, Annars hade de ju inte kunnat skicka vidare fakturorna, säger AnnSofie Andersson.

– Det har ju gjorts entreprenader för två miljarder på Stadsdel Norr....och om de har salta räkningar, hur ska jag kunnat veta det?

– Men gud, säger AnnSofie Andersson.

Daniel Kindberg fortsätter prata om att de som frågat ut Peabmannen trott att de skulle få honom att berätta mer.

– Nu vill de ha förhör med mig...de har blivit så frustrerade, NN (Peabmannen) stod på sig. Och jag, vad ska jag svara? Det har gjorts entreprenader, det är ju bara gå ut och titta på Batterigatan och på Jägarvallen.