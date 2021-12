Hjalmar Strömerskolan håller stängt efter inbrott

All undervisning på skolan är under måndagen inställd. Inte heller distansundervisning kommer genomföras på grund av all saknad elektronik.

På måndagsmorgonen hade personalen räknat till 23 förstörda dörrar på skolan.

– Vi är skärrade och det är så klart obehagligt och jättetråkigt, säger Heidi Sundelin, rektor.

Förundersökning inledd

Polisen har startat en förundersökning och var på plats under söndagen. Även under måndagen ska de fortsätta den tekniska utredningen på platsen.

– Eftersom polisen vill fortsätta utredningen på skolan får vi inte ordningställa något än och då blir det omöjligt att ha elever här, säger Heidi Sundelin.

Från och med tisdag räknar skolan med att kunna ta emot de drygt 300 eleverna och vuxenstudenterna igen.