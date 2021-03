I fjol tvingades Storsjöcupen ställa in, och även om inget beslut är taget för i år ännu, så kan det mycket väl bli så att man tvingas ställa in igen. Det skulle i så fall direkt påverka ekonomin i de tre medlemsföreningarna, Ope IF, Frösö IF samt IFK Östersund, som alla finansierar mycket av sin verksamhet tack vare Storsjöcupen.