Inbrott på bensinstation i Vemdalen – stal lotter och tobak

Under natten bröt sig någon eller några in på en bensinstation i Vemdalen. Polis har arbetat på platsen under morgonen. Tjuvarna fick med sig lotter, tobak och elektronik.

Polis larmades på söndagsmorgonen då inbrottet upptäcktes. Någon gång under natten har en eller flera personer tagit sig in på macken genom en garageport. Polis har arbetat på brottplatsen under förmiddagen, hållit förhör och dokumenterat. Det är oklart hur mycket stöldgodset är värt. Dela Dela

