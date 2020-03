Inbrottstjuvar tog sig in i butik genom att göra hål i väggen

Inbrottet upptäcktes när butiken skulle öppna i morse och polisen kontaktades vid 10-tiden på lördag morgon.

Inbrottstjuvarna ska ha tagit sig in genom att göra ett hål i väggen och på så sätt ta sig in i kontorsdelen i Dollarstores butik i Sveg. Hålet var tillräckligt stort för en människa att ta sig in i lokalerna.

Under dagen har teknisk undersökning genomförts.

– Vi har inte fått någon återrapportering, så jag vet inte var det landar, säger Elisabeth Glaas, kommunikatör vid polisens regionledningscentral i Umeå.

Vad inbrottstjuvarna fick med sig från inbrottet är oklart.