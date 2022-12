Hjärtsjuka patienter i Jämtlands län får influensavaccin: ”Räddar liv”

40 procent av de som fyllt 65 år är inte vaccinerade mot influensa. Samtidigt ökar antalet hjärtinfarkter under influensasäsongen november till februari. Kommer man in till Östersunds sjukhus med akut hjärtinfarkt under november till februari får man den vanliga behandlingen och dessutom ett erbjudande om en spruta med influensavaccin.

Viktig del i behandlingen

– Det gör att risken för att dö i en ny hjärtinfarkt minskar, säger Fredrik Bernsten. Det kan jämställas med vår medicinska behandling och ballongsprängning.

En stor internationell studie ledd av Örebro universitet visar att influensavaccin minskar risken att dö i en ny hjärtinfarkt med 41 procent.

– Det är många patienter, betonar Fredrik Bernsten.

Ges så fort som möjligt

Fredrik Bernsten tycker det är mycket viktigt att Region Jämtland Härjedalen väljer att erbjuda en vaccination direkt på hjärtintensiven.

– Det är viktigt att man får vaccinationen så snabbt som möjligt, säger Fredrik Bernsten. Ska man ordna det själv när man kommer hem blir det lätt att det inte blir av.

