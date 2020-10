Afterskin uteblir i Åre

– Det kommer inte bli någon nattklubbs- eller after ski-verksamhet i Åre den här vintern, säger Therese Sjölundh, vd för destinationsbolaget i Åre till radion



Även Sälen och Vemdalen har samma planer. Bland annat ska antalet gäster på restauranger begränsas.

– Det finns en väldigt stor insikt och ambition att få till det här på ett väldigt bra sätt. Och after ski i den bemärkelse som har funnits det ser jag inte framför mig att det kommer att finnas den här säsongen, utan skönt häng efter sväng som är tryggt, säger Skistars destinationschef i Vemdalen Anders Lundqvist.

Flera skidorter stoppade under våren all after ski-verksamhet när virusspridningen tog fart i Sverige.