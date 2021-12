Jeff i Åre hade Lennon som hyresgäst

Jeffs pappa ägde den i vissa kretsar mycket kända No Name Bar i San Francisco. Här kunde under en period den ena superstjärnan efter den andra dyka upp. Sannolikt är baren också startpunkten till det som senare skulle utspelas.

Jeff själv fick inte veta något. Förutsättningen var så klart att det inte skulle komma ut vilka som bodde i huset.

– Jag reagerade på att mamma städade så hysteriskt innan vi åkte. Och hon kunde inte förklarar varför, berättar han.

Fick se Yoko Ono

Så kom då dagen när familjen skulle dra iväg på semester till Mexiko. Bilen var framkörd men innan de for skulle Jeff göra ett sista ärende till huset.

– Genom ett fönster såg jag så – Yoko Ono, förklarar han.

Något omtumlad satte han sig i bilen mot flygplatsen och först då fick han veta att det var John Lennon och Yoko Ono som skulle bo i huset.

Gitarren var omsträngad

När de väl kom tillbaka efter semestern så hade John och Yoko lämnat kvar en hel del grejer. Exempelvis skivor och diverse papper.

– Dessutom var min gitarr omsträngad och strängarna var fästade på ett väldigt speciellt sätt. Den lät mycket bättre efteråt och jag antog att det berodde på att John spelat på den...

Några bevis för de celebra gäster han haft finns fortfarande kvar. Annat har han slängt.

– Jag behöll madrassen som de sovit på, i 25 år. Då såg den så bedrövlig ut att jag måste kasta den.