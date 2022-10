Kaminer och luftvärmepumpar stulna från husbyggen i Storhogna

Nio kaminer, fyra luftvärmepumpar och 14 skorstenspipor har anmälts stulna från ett byggområde i Storhogna, Bergs kommun. På platsen pågår byggen av flera fritidshus vilka är planerade att utrustas med dessa tillbehör.

– Vi försöker i den mån det går att det inte ska bli försenat men marknaden som det ser ut idag. Det är upp till 4-5 mån väntetid för pumpar och kaminer, säger Esmail Schababi, projektchef vid Stockholms fastighetsanalys som bygger på platsen.

Bygget försenas

Lite kakel och golv har också försvunnit från platsen. Stölderna kommer att försena färdigställandet av husen.

– En del skulle flyttat in den här veckan. De första får nog flytta in nästa vecka. Kaminer inte livsavgörande för att folk ska flytta in, vi jagar med ljus och lykta i Finland, Sverige och Polen, säger Esmail Schababi.

Området var obevakat och värdet på stöldgodset beräknas till över 600 000 kronor.

På tisdagen besökte en polispatrull från Sveg platsen där stölderna ska ha skett. Polisen är också tacksam för allmänhetens tips.