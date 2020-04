Under torsdag kväll och natt mot fredag väntas 10-15 centimeter snö i de norra delarna av länet. Det ska vara kring nollan och sannolikt någon minusgrad i området under natten. Under fredagen väntas minusgrader i hela länet.

En klass 1-varning definieras som risk för besvärligt väder som kan innebära vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.