Bybor kräver lösning på kaotisk korsning i Åre

Per Nyberg driver butik precis intill korsningen och är kritisk till att man inte byggt om korsningen:

Per Nyberg, företagare i Åre Foto: SVT

– Den här korsningen är under all kritik och det är kaos här, speciellt under högsäsongsveckorna. Det har hänt många olyckor här, framförallt små och de blir tyvärr inte statistikförda. Vi väntar bara på att det ska hända en allvarliga olycka och någon mister livet, säger Per Nyberg.

Fick ingen hjälp från kommunen

Ansvarig för vägen som är 14 kilometer lång, är Fröåvägens samfällighet med cirka 500 medlemmar. De mäktar inte med en ombyggnad och har flera gånger bett om hjälp från kommunen:

Alf Hurtigh, ordförande i Fröåvägens samfällighet. Foto: SVT

– Kommunen kunde ju ha underlättat för de som är andelsägare i vägen genom att hjälpa till med till exempel projektering av en ombyggnad. Det kan ju inte bara ligga på oss i vägföreningen och fixa problemet, säger Alf Hurtigh, ordförande i Fröåvägens samfällighet.

Men kommunen menar på att det är vägföreningen och Trafikverkets ansvar:

– I grunden är det en fråga för samfälligheten, exploatörerna och Trafikverket, säger Peter Bergman (S), kommunalråd Åre kommun.

Stoppar nya detaljplaner

Ett ytterligare problem är Björnen centrum. Det är få parkeringsplatser och det blir ofta trafikstockning. Nu har man tagit ett omtag på arbetet med att bygga om här. Kommunen har beslutat att inte godkänna några nya detaljplaner i området förrän man hittat en lösning.

Trafiksituation behöver alltså lösas både uppe i Björnen centrum och ner vid E14.