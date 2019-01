Kungafamiljen prioriterar alpina-VM

Under alpina VM i Åre som drar i gång om exakt en vecka kommer kungafamiljen att hög närvaro. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel kommer att vara på plats under tre dagar med start fredag 8 februari. Kungen och Drottningen kommer att närvara vid VM i Åre under totalt sex dagar, dels från lördag 9 februari och fram till och med 11 februari samt under avslutningshelgen.

Vid skidskytte-VM i Östersund en månad senare blir det mindre kunglig glans. Kronprinsessan Viktoria kommer att titta på herrarnas och damernas stafett på lördag 16 mars, därutöver är det inte planerat för något kungligt deltagande.