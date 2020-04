Kvinna lurad på över en miljon i misstänkt romansbedrägeri

Det var i januari förra året som kvinna kom i kontakt med en man, som sade sig komma från USA, via en dejtingsida. Enligt den anmälan som nu har lämnats in till polisen så uppstod en dialog och sedan en romans, som pågick under ett års tid.

Kvinnan ska under den tiden ha blivit manipulerad att föra över en stor summa pengar till mannen, som hon trodde att hon skulle ha en framtida relation med. Det mesta av pengarna kommer från lån som hon tagit för att kunna hjälpa mannen, men det finns inga uppgifter om vad mannen sagt att han behövde pengarna till.

Ärendet kommer nu att utredas av polisens bedrägericenter, som ska hålla ett målsägandeförhör med kvinnan. I bevisningen i ärendet finns konversationer som kvinnan har sparat.