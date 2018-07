Läget just nu – skogsbränderna i Jämtlands län

Räddningstjänstens uppdatering söndag klockan 10.00:

För närvarande hanterar Jämtlands Räddningstjänstförbund sex stycken bränder inom förbundets område.

Sedan föregående rapport lämnades har insatser vid Gevågsberget, Djupvattsbodarna samt Kälom avslutats. En insats (Mellanviken, Strömsunds kommun) har såväl inletts som avslutats (ett mindre område som kunde släckas framförallt med hjälp av helikopter). Ytterligare tre larm har undersökts utan att några bränder kunde hittats.

En misstänkt brand (Lillbörtnan, Bergs kommun) undersöks fortfarande.

Ragunda kommun

Pålgård – Arbetet har fortgått enligt plan sedan förra rapporten lämnades och läget anses vara riktigt stabilt. Begränsningslinjerna håller. Skalar ner insatsen för att idag söndag endast ha räddningstjänstresurser från Hammarstrand, hemvärn (5 personer dag/5 personer natt plus service och kok) på plats. Kommer att gå från 30 till 10 frivilla under måndagen.

Bergs kommun

Stor-Tävjeåsen – Arbete har fortgått på marken under natten men trots rejält med regn, vattenbegjutning med helikopter och att vi kört runt området med bandvagn för att köra sönder myren så poppar det upp nya bränder. Representanter för markägare finns på plats och det förs dialog med dem hur arbetet bäst hanteras vidare.

Bräcke kommun

Hanåsen – läget väldigt lugnt. Branden är omringad. Man vattenförsörjer insatsen från motorspruta, inga övriga fordon är låsta i släckningsarbetet. Markägaren är på plats och använder skotare med vattentank för att bidra till släckningsarbetet. Överlämning till markägare har påbörjats och förväntas bli klart under förmiddagen.

Äxingmyrkullen – Man har delat in arbetet i två sektorer och arbetet har pågått enligt plan under natten. Läget är stabilt. Det flammar dock fortfarande upp små bränder ibland. Grävskopa arbetar tillsammans med de norska brandmännen i området och släcker områden noggrant. Den branta steniga terrängen gör släckningsarbetet svårt. Noggranna riskbedömningar måste genomförs i samband med val av taktik.

Härjedalens kommun

Storbrättan och Lillåsen/Fågelsjö – Arbetet har pågått enligt plan under natten. Läget är fortsatt stabilt och prognosen är positiv. Vid båda platserna förstärks begränsningslinjer med fokus på nordväst. Under förmiddagen kommer ett inledande möte med de större markägarna/skogsbolagen att hållas och under kvällen ett möte med alla markägare. Det finns redan folk från bolagen ute på plats.

Nu förbereder man här för att kunna ta emot de ankommande polska resurserna. De väntas komma vid lunchtid under söndagen.