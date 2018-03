Lång period av kyla i Jämtland

Rekordvinter och ovanligt kallt. Så vill nog många av oss sammanfatta den här vintern. Men hur är det? Har det varit ovanligt kallt?

På SMHI:s mätstation på Frösön har det under de senaste månaderna mest mätts upp minusgrader. Runt den 23 november rapporterades om +5,3 grader som högst och en strax före jul steg temperaturen till +4,7 grader.

I övrigt har det mest varit minusgrader, med någon enstaka grad över plus. Men sedan den 14 februari har temperaturen helt legat på minussidan.

Högst normalt

Även om det känns ovanligt med så mycket kyla så är det inte så. Mannaminnet är kort. Enligt statistiken ligger temperaturen under december, januari och februari ganska precis på det normala.

– Vi har haft några vintrar med ovanligt höga temperaturer under vintern, säger Nitzan Cohen, meteorolog på SVT:s väderredaktion. Därför är det lätt hänt att man jämför med dem.

Plusgrader på söndag

Frågan är ju hur det blir framöver. Kommer kylan att bestå?

– Det fortsätter med sol och fint väder och ganska kalla temperaturer under torsdag och fredag, säger Nitzan. Under lördagen kommer det in lite mer moln med en del snöbyar, men fortfarande minusgrader.

– Sen under söndagen så har högtrycket flyttat sig söderut och det blir en del plusgrader, säger han.

Hur nästa vecka kommer att se ut är lite svårt att säga än så länge.

– Det kan komma mer högtryck, men det är lite osäkert än så länge, avslutar Nitzan Cohen.