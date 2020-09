Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd John Unosson, ljud- och ljustekniker i Östersund, tror inte att 500-regeln löser problemet för hans bransch. Foto: TT/SVT

”500-regel löser inte problemet”

Under söndagen manifesterade kulturarbetare runt om i landet, bland annat i Östersund. Syftet var att uppmärksamma hur hårt coronapandemin slagit mot kulturbranschen. I högtalarna spelades ”Show must go on” på repeat – ett sätt att förmedla vad branschen betyder för kulturen.

– Vi står här för att uppmärksamma regeringen om att vi är en bransch som går på knäna. Vi har stått utan arbete i fem månader och även med de stöd som finns så är det inte gratis att driva företag, säger John Unosson, ljud- och ljustekniker. Det har varit svårt för verksamma inom branschen att få a-kassa, till exempel har en kollega till John Unosson väntat på sin a-kassa i över 17 veckor. – A-kassorna ligger efter, jag vet inte vad de förväntar sig att man ska leva av. I det läget får man vara glad om man har en snäll familj och små omkostnader. Sedan coronaviruset tog fart för cirka fem månader sedan har John Unossons företag omsatt lika mycket som det normalt sett gör under en vecka. – Jag har några månader som jag måste hämta hem, även om stödet ger lite så är det ett problem. Vi har också ett enormt kompetenstapp bland personer som inte får a-kassa och söker andra jobb och som kanske inte kommer tillbaka till branschen. John Unosson menar att problemet inte löser sig när man höjer till 500 personer under en sammankomst, i klippet berättar han varför. Dela på Facebook Dela på Twitter

