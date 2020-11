Man döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn

Brotten upptäcktes när polisen via den amerikanska organisationen ”National Center for Missing and Exploited Children” fick kännedom om att en misstänkt barnpornografisk bild hade skickats mellan mannens och kvinnans messengerkonton. När polisen gjorde husrannsakan hos hemma hos mannen och beslagtog datorer påträffades ett hundratal bilder och filmer med misstänkt barnpornografiskt innehåll.

Ett av barnen på bilderna kunde identifieras. Barnet hade utsatts för grovt sexuellt övergrepp på en plats i Jämtland 2009, när barnet bara var 3 år gammalt. Den nu dömda kvinnan var med vid händelsen där mannen utsatte barnet för övergreppen.

I mannens datorer hittades sammanlagt 56 timmars film med grova övergrepp på barn. Dessutom hittades ett stort antal barnpornografiska bilder.

Mannen döms av Östersunds tingsrätt till fängelse i två år för grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt barnpornografibrott. Han ska också betala skadestånd på 50 000 kronor till barnet. Mannen döms också för en rad andra brott som inte har med övergreppen att göra.

Kvinnan döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan för medhjälp till grovt sexuellt övergrepp mot barn och barnpornografibrott.