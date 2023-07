Man i Härjedalen misshandlade och ofredade sina barn – döms till skyddstillsyn och samhällstjänst

Det var på nationaldagen i år som misshandeln inträffade. Enligt domen har han både sparkat på dottern medan hon legat ner på marken, slitit henne i håret och greppat tag om hennes hals. I samband med det har han även sagt att dottern ”varit död nu” om han inte vore hennes dotter.

Mannen har dessutom vid flera tillfällen det senaste året kallat henne nedlåtande saker, och sagt att hon varit oönskad som dotter.

Mannen har även jagat in sin andra dotter på toaletten och sedan slagit sönder den låsta dörren in dit. Detta skedde under hösten 2022 och för detta döms mannen för ofredande.

Stora aggressionsproblem

Enligt domen har mannen i stora drag erkänt sig skyldig till brotten. Tingsrätten anser att han har stora aggressionsproblem och bedömer att skyddstillsyn är ett lämpligt straff. Man menar att skyddstillsyn kan bidra till att mannen inte begår fler brott.

Det räcker dock inte med bara skyddstillsyn, menar tingsrätten. Han döms därför också att genomföra 100 timmars samhällstjänst.

Han ska även betala sammanlagt 80 000 kronor plus ränta i skadestånd till sina döttrar.