Många har husvagn i Jämtlands län

Ragunda ligger i topp i länet när det gäller registrerade husvagnar per 1000 invånare. Det visar statistik som nyhetsbyrån Sirén har tagit fram.

I Ragunda finns 91 husvagnar per 1000 invånare, tätt följt av Strömsund med 89.

I topp i landet ligger Arvidjaur i Norrbotten med 130 husvagnar per 1000 invånare. Riksgenomsnittet ligger på 28 husvagnar per 1000 invånare.