Försvunne mannen i Hoverberg: Missing people tar hjälp av sjöräddningen

I onsdags vid lunch sågs mannen stå längs väg 321 med tummen uppe för att försöka få lift med någon, enligt Missing people som lett sökinsatsen under helgen. Vad som var hans plan med färden eller om han ens blev upplockad och fick skjuts är det ingen som vet.

”Titta i bodar”

En förhoppning är att mannen sökt skydd mot elementen.

– Det vore verkligen bra om folk som bor i trakterna runt Hovermo och Vigge tittar i bodar och utrymmen som man kan krypa in i.

På söndagseftermiddagen hade sökinsatserna inte resulterat i några spår. Detta trots att runt 30 personer engagerat sig i letandet under både fredagen och lördagen, på söndagen bestod sökstyrkan av runt 20 frivilliga. Även sjöräddningen anslöt under söndagen för att söka från Storsjöns is, bland annat med hjälp av svävare.

Oklart om sökandet fortsätter

Huruvida Missing people kan fortsätta sökandet på måndag är oklart. Det hänger på om man får fatt i frivilliga som genomgått Missing peoples egen utbildning för att leda sökinsatser.

– Vi behöver vara tre sambandsledare med utbildning på plats för att kunna hålla i ett samband, säger Knodde Bergvall.

Han berättar att det i Jämtland finns en handfull personer med den kompetensen.