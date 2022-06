Mottagandet av nyanlända elever i Östersund ses över

Under flyktingvågen 2015 startade Östersunds kommun flera förberedelseklasser. Efter hand lades de ner igen och på senare år har nyanlända elever i stället fått börja direkt i ordinarie klass.

– Vi såg att det kunde vara gynnsamt för den sociala utvecklingen, säger Jan Colm som är verksamhetschef för grundskolorna i Östersunds kommun.

Tillfällig lösning under våren

När Ukrainakriget bröt ut beslutade Östersunds kommun att öppna en förberedelseklass igen. Det har dock bara varit en tillfällig lösning som varit riktad mot just de ukrainska flyktingbarnen. När sommarlovet börjar upphör klassen och till hösten ska de eleverna börja i ordinarie klasser.

Samtidigt ser nu kommunen över vilket mottagande nyanlända elever ska få framöver.

– Vi behöver hela tiden utvärdera våra arbetssätt och se hur vi tar emot nyanlända elever på bästa sätt, säger Jan Colm.

Tankar på särskild mottagningsenhet

Enligt Jan Colm finns tankar på att ha en så kallad mottagningsenhet där nyanlända elever kan vara i max två månader för att lära sig lite grunder samtidigt som deras kunskaper kartläggs.

– Att kunna göra det under lugna former skulle kunna ge dem en lite bättre start in i ordinarie klass.

Samtidigt poängterar han att inget är klart, vare sig hur kommunen kommer att organisera sitt mottagande framöver eller när det i så fall blir en förändring.

– Nej, vi har ingen tidsplan. Vi vill göra det ordentligt och se till så att det blir så bra som möjligt.

I videon berättar Jan Colm varför förberedelseklasser försvann för några år sedan och varför man nu vill se över mottagandet för nyanlända elever igen.