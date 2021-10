Nationella bombskyddet har varit på plats på Frösön i Östersund och konstaterat att pulvret som hittades under torsdagen inte är explosivt. Foto: SVT

Under natten mot fredagen har Nationella bombskyddet undersökt det misstänkta pulver som dök upp hos ett företag på Frösön via ett brev under torsdagen. På plats har man konstaterat att ämnet inte är explosivt.