Just nu kan personer mellan 65 och 69 år boka vaccinationstid via telefon, och från och med på torsdag går det även bra att boka via 1177.se.

På Facebook skriver regionen att det under vecka 15 finns flera lediga tider, framförallt i Östersunds kommun.

Snart har 40 000 doser delats ut i länet. Denna vecka kommer 4 680 doser av Pfizer, 500 doser av Astra zeneca och 1 100 doser av Modernas vaccin.