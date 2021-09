Nu kan alla över 80 år få en tredje vaccindos i Region Jämtland Härjedalen

I tisdags meddelade Folkhälsomyndigheten att en tredje påfyllnadsdos rekommenderas för särskilt utsatta personer. Det handlar om de som är 80 år och äldre samt personer boende på särskilda boenden, personer med hemtjänst beslutad av kommunen samt personer med hemsjukvård.

Kan komma utan tidsbokning

– Just nu finns det doser tillgängliga, så den som ska ta en tredje dos och har möjlighet kan passa på redan den här veckan. Det går bra att komma utan tidbokning till någon av våra drop-in-mottagningar men det går självklart även att boka tid via 1177.se eller via telefonbokningen på 063–14 22 50, säger Region Jämtland Härjedalens vaccinsamordnare Cornelia Orhagen Brusmark i ett pressmeddelande.

Regionen planerar även för att tillsammans med kommunerna i länet så snart som möjligt kunna erbjuda vaccinering på särskilda boenden.

Vill undvika högt tryck

Sedan tidigare rekommenderas personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling en extra dos covid-19-vaccin.

– Vi ser gärna att alla de som omfattas av en tredje dos bokar den så snart som möjligt för att undvika alltför högt tryck på vaccinationsmottagningarna när vi snart går in i arbetet med att vaccinera barn och ungdomar mellan 12-15 år, säger Cornelia Orhagen Brusmark.