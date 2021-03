Ny fart på fiberutbyggnaden i Berg

Kommunalråd Therese Kärngard (S) och Lars Andersson vid fiberleverantören IP Only höll på tisdagen presskonferens om de senaste planerna för fiberutbyggnaden i Bergs kommun. Hör hur många som får bredband de närmaste åren i klippet ovan. Foto: SVT

Många har väntat länge på fiber i Bergs kommun och kritiken har varit hård mot fiberleverantörerna. Men under tisdagen meddelande kommunen och leverantören IP only att fiberutbyggnaden ska ta fart. I klippet ovan kommenteras kritiken och planerna av Lars Andersson från fiberleverantören IP Only och kommunalråd Therese Kärngard (S).