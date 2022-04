Nya beslutet: Då ska Torvalla hälsocentral återuppstå

I januari i år bestämde nämnden att en utredning skulle inledas för att se vad en återetablering skulle kunna innebära ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Utredningen skulle även visa på huruvida hälsocentralen skulle vidareutvecklas som filial eller om den skulle drivas som en egen vårdenhet.

Man har nu landat i det senare – det vill säga att enheten ska återuppstå som en fullvärdig hälsocentral.

Sätts i drift till årsskiftet

– Nämnden beslutade under onsdagen att ge förvaltningen i uppdrag att skicka in ansökan till vårdvalskansliet om att etablera hälscental i Torvalla. Nämnden tog beslut om att den nya hälsocentralen ska vara i drift vid årsskiftet 2022–2023, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo (C) i ett pressmeddelande.

Regionen ska nu titta vidare på flera detaljer, bland annat vad kostnaderna för hälsocentralen kan bli, samt att sätta både planlösning och verksamhetsbeskrivning.