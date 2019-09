ÖFK:s ordförande: Vi behöver mellan 5 och 10 miljoner

ÖFK behöver mellan 5 och 10 miljoner i tillskott under resten av året. Men några pengar måste in redan nu under september för att klara driften. Det här berättar klubbens ordförande Bo Ottosson i en intervju med SVT.

Driften av ÖFK kostar 5 miljoner i månaden. Utgifterna handlar i huvudsak om löner och leverantörsfakturor. Och just nu har klubben dålig likviditet och det är mot detta faktum man ske se klubbens vädjan till supportrarna att ställa upp med pengar. – Vi tror att alla som vill se ÖFK fortsätta som den motor vi varit i regionen kan tänka sig att bidra, säger Ottosson. Kört i diket Bakgrunden till att budgeten kört i diket kan hänföras att sponsorintäkterna halverades när Kindbergaffären briserade. – Det har spelat in men även att det var lättare att hitta sponsorer när klubben red på en framgångsvåg, menar Ottosson. Ett stort bakslag är också att laget dragit mindre publik i år och dessutom kunde man inte sälja spelare till det belopp som budgeterats. Lönerna prioriterade Ottosson säger att ÖFK hittills i alla fall lyckats betala ut lönerna i tid. Trots att just det har högsta prioritet är det för just septemberlönerna som ska räddas med allmosor från allmänheten. Hur ska ni klara resten av året? – Ja, alltså. Vi måste får in det här med mellan 5 och 10 miljoner under hösten. Då klarar vi det här året, säger Bo Ottosson. Dela Dela

