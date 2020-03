Olycka mellan lastbil och personbil i Krokom

En lastbil körde under onsdagkvällen in i en personbil så den åkte in i mitträcket. Alla inblandade personer klarade sig undan oskadda.

En olycka mellan en lastbil och en personbil har skett mellan avfarterna till Dvärsätt på väg E14 i Krokom. De två personerna som färdades i personbilen ska ha tagit sig ur bilen. –Lastbilen har kört på personbilen så att den åkt in i mitträcket. Bilen har nu bärgats och lastbilen kunde efter ett tag köra för egen maskin därifrån. Ingen av de drabbade personerna behövde uppsöka vård, säger Henrik Jönsson inre befäl räddningstjänsten. Dela Dela

