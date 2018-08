Orkannivå på byvinden i fjällen under busvädret

SMHI varnade för hårda vindar i fjällen senaste dygnet. Och nu har vindstyrkornas toppvärden registrerats i väderdatorerna.

Starkaste byvinden uppmättes i Stekenjokk i Västerbotten nära gränsen till Jämtland, med 33,6 meter per sekund vid elvatiden på lördagsförmiddagen. (Medelvind 28,7 meter/sekund).

I Blåhammaren i Jämtland blåste det nästan lika hårt i byvinden vid femtiden på lördagsmorgonen: 33,3 meter per sekund. (Medelvinden var då 19,5 meter per sekund). Gränsen mellan storm och orkan i vindstyrka går vid 32,7 meter per sekund.

Som jämförelse kan nämnas att under den blåsiga fredagen på Västkusten så blåste det som mest 32 meter per sekund i byvinden på Väderöarna. Men under lördagen var Jämtlands- och Västerbottens-fjällen blåsigast i landet.

Blåst i fjällen avtar till kvällen

SMHI uppger i sin prognos på lördag eftermiddag att fredagens djupa lågtryck med kraftig blåst är på väg längs norska kusten upp mot Lofoten. Det medför regn och skurar i västra Norrland och blåsigt väder, speciellt i fjällen.

Redan i eftermiddag eller kväll så väntas vindarna i fjällen avta i styrka, men i Lapplandsfjällen dröjer regn och skurar kvar under det det närmaste dygnet (lördag till söndag), enligt SMHI:s prognos.