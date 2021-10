Östersund allt närmare nedflyttning

Tabelljumbon Östersund hade inför de sex sista matcherna i fotbollsallsvenskan 13 poäng upp till Halmstad på kvalplats och var i stort behov av seger för att åka ur efter sex säsonger i hösta serien.

Men i första halvlek var det Häcken som förde spelet och hade de flesta chanserna, fem skott på mål jämfört med bara ett för Östersund.

– Vi kommer till bra lägen och borde ha gjort något mål, sade Häcken-kaptenen Alexander Faltsetas till Discovery+ i halvtid.

Östersundsanfallaren Malcolm Stolt tyckte att det var en halvdålig halvlek.

– Vi har mycket att ge och får vi upp bollen mer, och får upp bolltempot, kan det bli bra, sade han om förhoppningarna inför andra halvlek, till Discovery+.

Första allsvenska målet

20-åringen gjorde själv slag i saken knappt tio minuter in i den andra halvleken då han tog ner bollen, vände om, klev in i straffområdet, fintade bort en försvarare och placerade in bollen i mål med vänstern. Hans allra första allsvenska mål.

– Det var jätteskönt, jag har väntat länge på det så det var skönt att få sätta den, sade han efter matchen.

”Tuff situation”

Häcken fortsatte dock att pressa på och i den 71:a minuten kunde Gustav Berggren kvittera. Han svarade själv för tempoökningen, spelade till Patrik Wålemark, sprang sig fri och fick tillbaka bollen som han sedan slog in i bortre hörnet.

Östersund fick aldrig något tryck mot Häckens mål, utan det var Häcken som mest trillade boll på hemmalagets planhalva i slutdelen av matchen.

Östersund är nu tolv poäng bakom Halmstad med fem matcher kvar att spela.

-Det är en tuff situation, det är inget att ljuga om. Men det är en ny match i helgen och vi ska inte ge upp förrän det är över, säger Stolt.