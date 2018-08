Centern vill satsa på skolan och småorterna

Skola, vård och omsorg är partiets viktigaste frågor. Skolan betonades särskilt och centerpartisterna Bosse Svensson (C) och Kerstin Arnemo (C) menar att de är beredda välja och välja bort för att få fram pengar till en sådan satsning. Till exempel Kulturhuset kan komma att väljas bort, förklarar Bosse Svensson (C)

– Vi måste våga välja bort det som inte ligger i den allra nödvändigaste kärnverksamheten, säger Bosse Svensson (C).

De vill också satsa mer på de mindre orterna i kommunen och nämner specifikt Brunflo och Lit. Där vill Centerpartiet se fler hyresrätter, en slalombacke, badhus, fritt wifi.

Centerpartiet menar vidare att satsningar på småorterna är en rättvisefråga.

– Det som håller på att hända är att man tudelar kommunen så att befolkningsökningen sker inne i tätorten. Det är en ren rättvisefråga att hela kommunen måste vara mer på tillväxtresan, säger Bosse Svensson (C) och tillägger:

– Det finns en risk att de som bor utanför Östersunds centrum känner att de hamnar på efterkälken.

Valprogrammet är det som partiet har tänkt för kommunen mandatperioden efter valet om de får makten.