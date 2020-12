ÖFK får fortsätta i Allsvenskan nästa säsong

Ansökan för att få elitlicens skickades in till Svenska fotbollförbundet redan i våras där man beskrev klubbens handlingsplan som förbundets licensnämnd nu alltså godkänner.



I fjol så nekades Östersunds FK först elitlicens men beslutet överklagades och laget fick fortsätta i allsvenskan trots kärva ekonomiska förhållanden. När man gick in i 2020 låg klubben på minus med cirka 20 miljoner och har under året kämpat för ändra den ekonomiska situationen.

Nu skriver ÖFK på sin hemsida att de har beviljats licensen för 2021 och att de jobbar för att uppfylla handlingsplanen för 2020, som säger att klubben måste återställa det egna kapitalet, innan året är slut.