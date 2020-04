Östersunds kommun vill stötta idrottsföreningar med miljonbelopp

Bidragen ska framförallt gå till barn- och ungdomsverksamheter men akuta insatser ska även kunna göras mot andra enskilda föreningar.

– De extra pengarna ger kultur- och fritidsnämnden möjlighet att möta behov från många av det föreningar som är så viktiga barn och unga i Östersunds kommun, säger Per Lundgren, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Dessutom kommer LOK-stödet, som i vanliga fall betalas ut under höstarna, att betalas under april. Stödet kommer bli lika stort som under hösten 2019.

Utöver detta ser kommunen över fler bidrag som kan tidigareläggas.