58 668 viltolyckor rapporterades från 2018 års början till och med 2018-12-10. Foto: SVT

Polisen uppmanar: ”Gör en anmälan om du kört på ett djur”

Polisen i Jämtland fick kring 11-tiden under söndagsförmiddagen in ett samtal om ett trafikskadat rådjur som påträffats på Frösön i Östersund. Personen som ringde in, anmälaren, märkte ut platsen och en eftersöksjägare kontaktades för att leta efter djuret. Olyckan anmäldes dock inte till polisen.

På polisens hemsida skriver polisens kommunikatör Liv Fahlén: ”Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Du måste göra en anmälan till polisen även om djuret du sammanstött med inte är synbart skadad” Skyldigheten att göra en polisanmälan i samband med viltolycka gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflofår. Om man är med i en viltolycka men inte anmäler den kan det ge böter. Det gäller att vara extra uppmärksam vid gryning och skymning och att ta varningsmärken för vilt på allvar. Om man krockar med ett djur ska platsen märkas ut med en markeringsremsa eller något annat synligt. Dela Dela

