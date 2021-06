Polisen utreder omfattande langning av sprit till ungdomar

Utredningen inleddes i slutet på april, då ett stort inköp på Systembolaget väckte polisens misstankar. En husrannsakan gjordes och efter det har man upptäckt att försäljningen är mer omfattande än man trodde.

– Det är en affärsmässig försäljning, säger Maria Könberg, kommunpolis i Östersund till SVT Nyheter Jämtland.

Försäljningen har skett via sociala medier och via särskilda konton. Till exempel har man hittat konton med ”helgens meny”. Ungdomarna har kunnat gå in och beställa och sedan betala via swish eller kontant.