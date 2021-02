Region Jämtland Härjedalen går ekonomiskt plus – på grund av pandemin

Region Jämtland Härjedalen har länge dragits med en ansträngd ekonomisk situation, men nu ser det alltså ut att ljusna. Myndighetens budget för 2020 låg på 100 miljoner kronor men det ekonomiska resultatet för 2020 landade på 323 miljoner kronor, vilket betyder att regionen gått plus med 223 miljoner.

– Det är ju positivt att vi har ett resultat som ligger på plussidan det har vi inte haft tidigare under den tiden jag har varit direktör, säger Hans Svensson, regiondirektör på Region Jämtland Härjedalen.

Stöd under pandemin

Det positiva resultatet beror dels på att regionen har gjort resultatförbättrande åtgärder och därmed kunnat spara 70 miljoner kronor och dels på olika ekonomiska stöd man har fått från statligt håll under coronapandemin. Ytterligare en förklaring är att viss vård har ställts in under under pandemin.

– Där har ju kostnader försvunnit och skjutits på framtiden. Det är något som vi kommer att behöva ta hänsyn till efter pandemin, men som det ser ut nu så tror jag att vi kommer att få ihop kommande budgetar också även om det kan bli en svår situation, säger Svensson.