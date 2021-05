Rusning när 40-plussarna fick boka vaccin

Bokningarna både via 1177.se och via telefon öppnade under torsdagen. Men med bara ett par tusen doser att fördela så var uppenbart tillgången betydligt mindre än efterfrågan.

– Men från och med nu är tidsbokningen öppen för Fas 4, så det är bara att hänga i, säger regionens pressansvarige Sara Nilsson.

Någon ny rusch som den under torsdagen tror hon inte på.

– Vi fyller löpande på nu i takt med att det kommer in vaccin att fördela, förklarar Sara Nilsson.

I klippet kan ni höra Sara Nilsson utveckla hur läget är med vaccinationerna.