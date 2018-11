Rusning till sprutorna – vaccinet tog slut

I tisdags öppnades en drop in-mottagning i sjukhusets entré och dit kunde hugade länsbor dyka upp och få sin vaccinering avklarad utan tidsbeställning.

Särskilt äldre personer, över 65 år, ville man skulle ta en spruta och likaså de som lider av diabetes, skrumplever eller sjukdomar i hjärta och lungor.

Det lokala mediauppbådet bjöds in under premiären i tisdags, och det tycks ha fått avsedd effekt. Under torsdagen tog helt enkelt vaccinet slut så att den provisoriska mottagningen fick stängas.

Men en ny leverans anlände redan under torsdagseftermiddagen och på fredagen räknar med att vara igång igen.

