Se skotern köra 250 km/h över isen

Se upp i backen för annars få ni tusen hål i nacken! Linus och Jim Nilsson och Lars-Erik Björkman tog under helgen uttrycket till en ny nivå när de under evenemanget ”Speed Weekend on Ice” körde sin “pulsjetskoter” med en snitthastighet på 254,85 km/h.

Bröderna Linus och Jim Nilsson kommer från Mattmar och Lars-Erik Björkman från Svarthålsbyn. Tillsammans har de ett gemensamt intresse av att åka fort på is och i lördags, 2 mars, krossade de alla sina tidigare rekord. Med en egenbyggd pulsjetskoter körde de över isen i Årsunda med en snitthastighet på 254, 86 km/h och med en topphastighet på 258,62 km/h. – Det är kul att göra, en utmaning. Men vi har bara möjlighet att köra en gång per år, säger Linus Nilsson. Kommer inte alltid i mål Men det har inte alltid gått lika bra att köra. Andra året kom de inte ens över startlinjen. – Men tredje året kom vi i mål och nu gör vi det varenda år, säger Linus Nilsson. Kan vara läskigt Ibland kan det emellertid vara läskigt att köra så snabbt, särskilt om det är blåsigt. – Om allt går bra så är det bara kul, andra gånger kan det vara ruggigt om det är sidvind eller något. Första åket i lördags var läskigt, andra åket gick bättre, säger Linus Nilsson. Huruvida åket är någon form av “skoterrekord” är inte klarlagt, men om inget annat så gick det åtminstone väldigt snabbt. Dela Dela

