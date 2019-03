Skidskytte-VM är invigt

Bland invigningstalarna fanns kommunalrådet Bosse Svensson (C) och internationella skidskytteförbundets ordförande Olle Dahlin. En kör bestående av cirka 600 körsångare, under ledning av Per Wiklander, var en del av undehållningen. Besökarna, som kom i tusental, tyckste nöjda även om det blev lite trångt framför scenen.