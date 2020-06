Skogsbrand söder om Rätan vattenbombas med helikopter

Larmet kom runt kvart över fyra och då slog det upp lågor i skogen som spred sig snabbt.

– Vi har precis fått dit en helikopter och det ser ganska bra ut. Den kommer vattenbomba ytterkanterna, säger Mats Kronsten som är inre befäl Jämtlands räddningsförbund, vid 18.30.

Därmed ska man ringa in branden, som täckt ungefär 1,5-2 hektar. Släckningsarbetet i skogen är ofta besvärligt, så helikoptern gör skillnad.

– Det är eländigt, det är långt med slangdragning, säger Mats Kronsten.

Tidigare under dagen härjade också en större skogsbrand norr om Pilgrimstad i Bräcke kommun. Även där sattes helikopter in, och branden kom under kontroll på eftermiddagen.