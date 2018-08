Skogsstyrelsens uppmaning efter bränderna: ”Ge er inte ut i skogen”

Han berättar att när det brunnit som det gjort under sommaren så brinner oftast trädens rötter av, då står träden och vinglar.

– Vanligtvis knakar det och brakar, men så är det inte när rötterna brunnit av, då tippar de nästan ljudlöst. Är man inte uppmärksam och har kunskap så missar man att träd rasar, säger Henrik Nilsson.

Oerhört farligt

Henrik Nilsson berättar vidare att det kan vara omöjligt att se på den kolsvarta marken vilka träd som står stadigt.

– Vilket träd som helst kan rasa. Det är oerhört farligt att vistas på de här platserna, speciellt nu när det som nyligen har brunnit, säger han.

På vissa områden där skog brunnit har polisen tagit bort avspärrningar. Men det betyder inte att det inte är farligt att vistas i skogen.

– Vi avråder alla att gå in i de här svarta områdena, även vår egen personal, vi går absolut inte in i skogarna. Om vi vill undersöka något går vi in med en drönare, säger Henrik Nilsson.

Kan ta tid

Enligt Henrik Nilsson kommer träden att fortsätta att rasa fram mot hösten och vintern. Trots att det finns områden där skog kommer stå kvar så är det inget som går att se med blotta ögat.

– Efter vintern kan man nog se vilka träd som står kvar. Men i dag kan jag inte säga hur länge det här kan ta. Det kommer vara farligt att vistas där under en längre tid.

Risk att bl instängd

Det kan även finnas en risk att bli instängd om man åker längs vägar i brandområdet.

– Risken finns att det rasar träd över vägen som människor färdas på, säger Henrik Nilsson.

Vidare trycker han på vikten av att respektera den skyltning som finns på olika platser där räddningstjänst, polis, länsstyrelsen och kommuner generellt skyltar med information till allmänheten.

– Det finns dels en olycksrisk, dels kan man försvåra arbetet för exempelvis räddningstjänsten eller andra stora maskiner som jobbar i och omkring området, säger han.